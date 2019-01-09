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Фронт ПОЛИСАРИО уничтожил свой последний запас мин

Политика

В Западной Сахаре ликвидировали последний склад с двумя с половиной тысячами мин

Тифарити, 9 января 2019, 23:59 — REGNUM  Фронт ПОЛИСАРИО в минувшее воскресенье, 6 января, уничтожил свой последний запас мин в соответствии с Конвенцией о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин, передаёт Sahara Press Service.

Как сообщается, в районе Мхейреза был уничтожен восьмой по счёту и последний склад, насчитывавший 2485 мин.

Как заявил министр национальной обороны Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) Абдаллахи Лехбиб, Фронт ПОЛИСАРИО присоединился к конвенции, будучи убеждённым в «необходимости ликвидации опасных и разрушительных пережитков войны, таких как мины и взрывчатые вещества, несущие народам страдания и смерть».

При этом он выразил обеспокоенность тем, что Марокко «остаётся одной из тех немногих стран в мире, которые ещё не присоединилась к усилиям международного сообщества по ликвидации мин».

Как передавало ИА REGNUM, в конце декабря генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, призвав всемирную организацию поспособствовать скорейшему процессу разминирования региона.

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Конфликт в Западной Сахаре
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