Фронт ПОЛИСАРИО уничтожил свой последний запас мин

Тифарити, , 23:59 — REGNUM Фронт ПОЛИСАРИО в минувшее воскресенье, 6 января, уничтожил свой последний запас мин в соответствии с Конвенцией о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин, передаёт Sahara Press Service.

Как сообщается, в районе Мхейреза был уничтожен восьмой по счёту и последний склад, насчитывавший 2485 мин.

Как заявил министр национальной обороны Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) Абдаллахи Лехбиб, Фронт ПОЛИСАРИО присоединился к конвенции, будучи убеждённым в «необходимости ликвидации опасных и разрушительных пережитков войны, таких как мины и взрывчатые вещества, несущие народам страдания и смерть».

При этом он выразил обеспокоенность тем, что Марокко «остаётся одной из тех немногих стран в мире, которые ещё не присоединилась к усилиям международного сообщества по ликвидации мин».

Как передавало ИА REGNUM, в конце декабря генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, призвав всемирную организацию поспособствовать скорейшему процессу разминирования региона.

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