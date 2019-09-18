Ялта, Крым, 18 сентября 2019, 17:49 — REGNUM Все руководители муниципальных исполнительных органов власти Крыма сложили полномочия. Об этом на своей странице в Facebook 18 сентября сообщил глава администрации Ялты Алексей Челпанов.
По его словам, до принятия решения депутатами горсовета об удовлетворении его заявления он продолжит исполнять свои служебные обязанности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зафиксировали самую низкую явку избирателей за всю постсоветскую историю выборов на полуострове — чуть более 33%. По итогам голосования в Госсовет республики прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.
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