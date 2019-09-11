Симферополь, , 16:12 — REGNUM Низкая явка на выборах крымского парламента является свидетельством как общих, так и местных процессов и тенденций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября заявила крымский политолог и социолог Наталья Киселёва.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«К общим следует отнести кризис представительной демократии в целом и тенденцию снижения уровня явки при снижении уровня выборов (от общенациональных к местным). Также на явку в Крыму повлияли пассивные протестные настроения, запрос на перемены и при этом слабость партийных отделений в регионе, в которых избиратель не увидел реализацию данного запроса», — отметила Киселёва.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно окончательным итогам голосования в Крыму в Госсовет республики при явке 33,2% прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. На прошлых выборах в 2014 году в Крыму проголосовали 53,56% избирателей.

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