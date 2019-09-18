Бишкек, , 16:08 — REGNUM «Это все из-за русофобии, хотя они забывают, что кириллица не русский алфавит. Она была разработана двумя греками», — заявил эксперт Марат Суюнбаев, выступая на заседании тематического круглого стола, передает 24.kg.

По его словам, инициатива некоторых политиков Киргизии об отказе от использования кириллицы и переходе на латиницу также повысит риск того, что это негативно скажется на киргизских трудовых мигрантах, работающих в России.

Говоря о принятом властями соседнего Казахстана решении о переходе к использованию алфавита, основанного на латинском, Суюнбаев подчеркнул, что оно в большей степени имеет политическую подоплеку.

«Оно связано больше с уменьшением информационно-культурного воздействия России, так как у них общая граница, а нам это не грозит», — пояснил он.

Читайте также: Кандидат в министры образования Киргизии поддержал переход на латиницу