Бишкек, , 11:30 — REGNUM Переход киргизского языка на латинскую графику поддержал кандидат в министры образования и науки Киргизии Каныбек Исаков на заседании парламента, сообщает 11 сентября издание KNews.

Вопрос о переходе на латинскую графику поднял депутат Алтынбек Сулайманов. По его мнению, переход на латиницу станет хорошим вкладом в развитие языка. Исаков, в свою очередь, поддержал предложение депутата, добавив, что процесс должен проходить поэтапно.

Напомним, 11 сентября депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии рассматривают кандидатуру на пост министра образования и науки. Ранее, 4 сентября, Гульмира Кудайбердиева покинула эту должность.

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