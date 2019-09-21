Мало было премьер-министру Японии Синдзо Абэ доморощенных критиков его курса по провалившемуся «возвращению» «северных территорий». О том, кого еще принесла гроза поругания, разразившаяся над головой Абэ, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Наши острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Токио, , 12:31 — REGNUM Доцент Джеймс Браун пришел по душу Синдзо Абэ обсудить «проблему северных территорий». Аналитик, доцент японского филиала в Токио американского университета Темпл, Браун не сию минуту обратился к теме российско-японских переговоров. Еще в июне он говорит о бесперспективности усилий правительства Абэ на курильском направлении. Вместо того, чтобы уговаривать российского президента, Браун рекомендовал согласиться на создание безвизовой зоны с Сахалинской областью.

Но то, как развернулись переговоры к нынешнему моменту, возмущает Брауна не меньше, чем его единомышленников из ультраправых японских националистов. И здесь уже Абэ получает от Брауна по полной. И за мягкотелость, и за «дружбу» с Владимиром Путиным, и за самое главное — за то, что все российско-японские перипетии происходили на глазах заинтересованно наблюдающего за ними Китая. А значит, Китаю было продемонстрировано, что американский союзник, он же третья экономика мира, — не те регалии, которые заведомо решают всё.

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