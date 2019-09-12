12 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

К хору японских правых националистов, требующих от премьер-министра Японии Абэ Синдзо отказаться от политики уговаривания президента РФ Владимира Путина «отдать Курилы» и вести переговоры с Россией с позиции силы, присоединился и пишущий для японских СМИ доцент японского филиала в Токио американского университета Темпл Джеймс Браун. В японской прессе его представляют как аналитика, специалиста по японско-российским отношениям.

Анатолий Кошкин, , 14:31 — REGNUM К хору японских правых националистов, требующих от премьер-министра Японии Абэ Синдзо отказаться от политики уговаривания президента РФ Владимира Путина «отдать Курилы» и вести переговоры с Россией с позиции силы, присоединился и пишущий для японских СМИ доцент японского филиала в Токио американского университета Темпл Джеймс Браун. В японской прессе его представляют как аналитика, специалиста по японско-российским отношениям.

Наши острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще перед июньским саммитом «большой 20» в Осака этот аналитик предупреждал японцев в авторитетной и близкой к японскому МИД газете «The Japan Times», что правительству Абэ пора признать, что, на какие бы уступки Путину оно не шло, последний не намерен отдавать Японии ни одного из Курильских островов. Вместо бесполезных уговоров российского президента изменить позицию по островам он рекомендовал согласиться на создание безвизовой зоны с Сахалинской областью, дабы обеспечить свободный доступ японцев на желанные ими «северные территории», как упорно и незаконно именует официальный Токио российские южнокурильские острова.

По мнению Брауна, в ноябре прошлого года Абэ «пошел на уступку» Путину, согласившись «вести переговоры с Москвой на базе Совместной советско-японской декларации 1956 года, в которой было обозначено возвращение только двух, самых маленьких, островов из четырёх». Как и в России, это было воспринято японцами как якобы сигнал готовности Токио довольствоваться лишь 7% оспариваемой земли.

Как неоднократно доводилось разъяснять, подобное мнение о согласии Абэ на «синицу в руках» ошибочно. Ибо японский премьер, даже если он в душе и согласен на «хрущевский компромисс», не может на него идти из опасения протеста не только оппозиции, но и считающих такой вариант «капитулянтским» однопартийцев. Да и большинства народа, десятилетиями воспитанного в духе борьбы за якобы «исконные территории Японии». В действительности, Абэ, почему-то находясь под серьезным влиянием отсидевшего срок за коррупцию в «деятельности» на российском направлении и исключенный из правящей Либерально-демократической партии известного в Японии и в нашей стране, особенно на южных Курильских островах, «друга России» Судзуки Мунэо, по сути, пытается реализовать давно обанкротившуюся формулу «2 плюс альфа». А именно, придуманную в козыревском МИД РФ для сдачи южных Курил не сразу, а в рассрочку — сначала Малую Курильскую гряду (Шикотан и Хабомаи), а затем и главные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп.

К подобной тактике Абэ и Судзуки решили прибегнуть, памятуя согласие Путина в 2001 году выполнять 9-ю статью Совместной декларации о передаче Японии после подписания мирного договора острова Шикотан и островной группы Плоские, обозначенные в декларации как Хабомаи.

Браун относиться к тем аналитикам, которые, как и большинство японцев уже не верят, что Абэ удастся убедить Путина принять все же формулу «2 плюс альфа». Пессимистично он оценивает и возможность согласия российского президента в условиях протеста абсолютного большинства народа России против любых уступок Японии, передать соседней стране и Малую Курильскую гряду. Браун пишет: «Уже сам факт, что никакие уступки и жесты доброй воли со стороны Абэ не повлекли за собой прогресса, говорит о том, что Япония ничего не может сделать, чтобы вернуть хотя бы два острова. Россия попросту не откажется от территорий, которые, как она чувствует, по праву отвоеваны во Вторую мировую войну, тем более в пользу союзника США, который не может гарантировать, что на эти территории никогда не ступит нога американских военных».

В своей вышедшей на днях очередной статье, посвященной упорно навязываемой Токио Москве территориальной тяжбе, Браун еще резче, чем ранее, обвиняет премьера Абэ, по сути, в заискивании перед Путиным. Он утверждает в авторитетном издании «Nikkei Asia Review», что Япония поставила себя в унизительное положение, попытавшись заключить мирное соглашение с Россией при помощи уступок, и настаивает на необходимости для японского премьера «изменить курс». При этом называется ошибочным решение Токио отказаться от принципа взаимности в отношениях с Москвой, потому что в итоге Япония ничего не получила. «Даже в плане общения лидеров двух стран — Владимира Путина и Абэ Синдзо — заметен крен: с 2012 г. японский премьер был в России 11 раз, а президент РФ наносил ответный визит лишь дважды», — приводит слова аналитика «Nikkei Asia Review».

Автор статьи не щадит премьера Абэ, считая, что еще более сильную пощечину последний получил на прошедшем в начале сентября во Владивостоке Восточном экономическом форуме. Несмотря на присутствие Абэ на форуме, Путин в режиме телемоста открыл рыбный завод на Шикотане — острове, на который претендует Токио, напоминает Браун. «Столь неуважительно относясь к лидеру третьей по счету мировой экономики, Путин демонстрирует свое международное влияние. Также это сигнал Пекину, что приоритетным партнером для России в Восточной Азии является Китай, а не Япония», — считает политолог. И призывает японского премьера: «Прекратить унижаться перед северным соседом и поменять стратегию: Путин уважает силу, значит, японцы должны занять жесткую позицию и твердо добиваться своего, не соглашаясь на уступки».

Комментируя высказывания Брауна, российский информационный портал «Мировое обозрение» отмечает: «Любопытно, что именно американцев так тревожат российско-японские отношения и, в частности, вопрос принадлежности Курильских островов. Браун в данном случае лишь передатчик, озвучивающий пожелания Вашингтона. Американских хозяев не устраивают неудачи японской прислуги. Поэтому США и пытаются повернуть Токио в нужном направлении, то есть максимально осложнить отношения между РФ и Японией. Гиперактивность янки в этой ситуации лишний раз подтверждает, что опасения Москвы по поводу возможности появления военных баз США на «японских Курилах» оправданны на все сто процентов. Только для этого Токио и продолжает настаивать на территориальных претензиях, несмотря на всю бессмысленность такой политики».

Хотя я не стал бы напрямую связывать высказывания доцента Брауна с выполнением задания Госдепа США, но известно о недовольстве американской администрации излишне, скажем так, лояльным отношением Абэ к Путину, их демонстративной «дружбой» на глазах всего мира, тем более в обстановке санкций и давления на Москву. Известно и то, что Абэ в личных беседах просил президента США Дональда Трампа с пониманием воспринимать японские маневры на российском направлении с целью побуждать Москву идти на территориальные уступки Токио. Не сомневаюсь, что об этом хорошо известно и в Кремле.