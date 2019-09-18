Тбилиси, , 14:23 — REGNUM Информация о завершении процесса делимитации и демаркации государственной границы между Грузией и Арменией не соответствует действительности, сообщили 18 сентября в пресс-службе МИД Грузии.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что принадлежность монастыря Худжаби осталась неопределенной. Отмечается, что в рамках правительственной комиссии стороны согласовали 160 км границы или 71%. В настоящее время согласуется еще 65 км.

Отметим, заявление МИД связано с публикациями в социальных сетях, в которых утверждалось, что Грузия и Армения завершили процесс демаркации и делимитации границы, а монастырь Худжаби передан армянской стороне.

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