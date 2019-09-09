Ереван, , 23:32 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонный разговор с новоизбранным премьер-министром Грузии Георгием Гахарией.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Армении, Никол Пашинян поздравил Георгия Гахарию с вступлением в должность премьер-министра и пожелал ему успехов, плодотворной работы и достижений в его важной миссии.

«В ходе телефонного разговора собеседники также затронули вопросы, касающиеся армяно-грузинских дружественных отношений. Стороны выразили уверенность, что совместными усилиями удастся сохранить и приумножить все достижения, которые наличествуют в повестке армяно-грузинского сотрудничества», — говорится в сообщении.

Георгий Гахария был официально представлен на пост премьер-министра Грузии 3 сентября после заявления Мамуки Бахтадзе об отставке с должности главы правительства. 8 сентября депутаты парламента Грузии одобрили обновленный состав правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария.