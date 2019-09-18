Нью-Йорк, США, , 12:13 — REGNUM Совет Безопасности Организации Объединённых Наций продлил мандат миссии ООН по содействию Афганистану. Об этом говорится в тексте резолюции, которая была принята единогласно. Документ опубликован на сайте организации.

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«Совет безопасности постановил сегодня продлить до 17 сентября 2020 года мандат миссии Организации Объединённых Наций по содействию Афганистану (МООНСА) в целях оказания поддержки в организации выборов в этой стране, включая проведение президентских выборов, намеченных на 28 сентября», — говорится в тексте резолюции.

В документе отмечается, что уже в последнюю минуту, когда проект резолюции находился на рассмотрении, соавтор текста наряду с Индонезией Кристоф Хойсген (Германия) по просьбе делегации Афганистана внёс на рассмотрение устную поправку. Он попросил дополнить пункт 59 «чрезвычайно важной» для Афганистана формулировкой о том, что усилия МООНСА по мирному процессу возможны «только после запроса правительства Афганистана и в рамках тесного сотрудничества с ним».

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Добавим, что делегаты решительно осудили последние нападения в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Афганистане прогремели два взрыва — в Чарикаре, столице провинции Парван, к северу от Кабула и в Кабуле. Одна бомба взорвалась во время предвыборного митинга с участием действующего президента страны Ашрафа Гани. В результате погибли 24 человека, ещё 30 были ранены. Глава государства не пострадал. Ответственность за теракты взял на себя «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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