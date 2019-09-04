Кабул, , 10:34 — REGNUM 3 сентября специальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Исламской Республике Афганистан Тадамити Ямамото заявил, что необходимо положить конец насилию в этой стране.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, Тадамити Ямамото сделал это заявление в ходе своего выступления, посвященного текущей ситуации в Афганистане.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану заявил, что акты насилия, совершенные по всей его территории, подрывают необходимые усилия, направленные на окончание конфликта в стране путем переговоров.

Тадамити Ямамото добавил, что необходимо прекратить страдания народа Афганистана, и, принимая во внимания нынешний уровень насилия в Афганистане, следует добиться единства и солидарности. Он призвал все стороны конфликта использовать любую возможность установления мира и вместе принять участие в переговорах.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану заявил, что конечной целью мирных усилий в Афганистане является достижение межафганского соглашения.