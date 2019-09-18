Хабаровск, , 10:31 — REGNUM На первом общем собрании новой Законодательной думы Хабаровского края депутаты приняли решение сократить расходы на своё содержание. Количество депутатов, получающих заработную плату, будет сокращено с 18 до 12 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Дума обновилась на 90%. В основном жители края делегировали сюда молодых людей, в хорошем смысле слова амбициозных. Я уверен, они быстро всему научатся. Поддерживая губернатора, мы постараемся обеспечить сдвиги в позитивную сторону наших сограждан», — сказал депутат закдумы края Вячеслав Фургал — старший брат губернатора края Сергея Фургала.

Должности в новой думе пока не распределены, но присутствовавшие на первом общем собрании журналисты отметили, что брат губернатора сразу же занял кресло спикера думы. Впрочем, возможно, он сделал это как самый старший по возрасту.

Ранее губернатор края Сергей Фургал высказал пожелание, чтобы депутаты новой крайдумы VII созыва существенно сократили расходы на себя. В правительстве губернатора Фургала сокращения и преобразования происходят без остановки с сентября 2018 года. За это время из краевого правительства уволились по собственному желанию, либо были уволены 14 зампредов и профильных министров, эксперты всё чаще говорят о происходящем в регионе управленческом коллапсе, а профессиональные управленцы обходят правительство региона стороной. Сокращения трат на чиновников никакого улучшения финансового состояния края не принесли — госдолг не снижается, оставаясь на отметке 52,1 млрд рублей, внешнеторговый оборот упал за год на 9,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательная дума Хабаровского края VII созыва полностью сформирована. 90% мест в ней получили депутаты от ЛДПР.

На Сахалине депутаты областной думы, напротив, пришли к решению, что нужно увеличить количество оплачиваемых депутатов, чтобы народные избранники могли полностью посвящать своё время работе в думе.