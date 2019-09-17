Южно-Сахалинск, , 05:49 — REGNUM В региональной думе Сахалинской области появится больше депутатов, получающих заработную плату. Это сделано для того, чтобы нужное для кворума количество народных избранников являлось на заседания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сейчас из 28 депутатов зарплату в думе получают 14. После принятия поправок в закон их станет 20. Своё решение депутаты обосновали тем, что депутаты — «бесплатники» часто заняты на основной работе и не являются на заседания. В год на содержание шести дополнительных оплачиваемых депутатов из регионального бюджета будет направлено около 21 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, не обижают себя и народные избранники на Камчатке. Они назначили себе и чиновникам краевого правительства такие огромные доплаты к пенсиям (более 100 тыс. рублей), что это вызвало народные протесты, митинги и пикеты.