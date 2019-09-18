Эр-Рияд, 18 сентября 2019, 03:19 — REGNUM Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco будут представлены Эр-Риядом 18 сентября, передаёт Al Arabiya.
Заявление с доказательствами готово сделать саудовское министерство обороны вечером 18 сентября. Военное ведомство обещает показать «иранское оружие», которое было применено «в теракте».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия снизила объёмы добычи нефти после атаки 14 сентября на два нефтеперерабатывающих завода.
Американцы обеспокоены вероятностью потери энергетического доминирования в регионе и готовы предпринять действия в отношении Ирана, который они считают виновным в нападении.
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