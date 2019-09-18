История вопроса

В ночь на 14 сентября 2019 года объекты Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы дронами. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские повстанцы «Ансар Аллах» (хуситы). Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что за атаками стоит Иран. МИД Ирана назвал эти обвинения ложью. Эр-Рияд признал снижение добычи нефти после атак на 50%, что составляет около 5% мирового предложения.