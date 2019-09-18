Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Решение, какие действия предпринять в связи с атакой на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, американский президент Дональд Трамп примет «в ближайшие дни», заявил вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс.

Во время своего публичного выступления в Вашингтоне 17 сентября Пенс заявил, что американцы «готовы защитить наши интересы и союзников в регионе». По его мнению, атаки на Saudi Aramco организованы Тегераном.

Пенс пояснил, что атаки на нефтяные объекты угрожают «мировым поставкам энергоресурсов». Вашингтон, подчёркивает американский деятель, не намерен отказываться от «энергетического доминирования», поэтому будет защищать «страну, войска и союзников в Персидском заливе».

«Президент в ближайшие дни определится с ответом», — добавил Пенс.

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Напомним, американцы уверяют, что намерены разобраться в том, кто 14 сентября атаковал два завода Saudi Aramco. При этом высокопоставленные лица в Вашингтоне в один голос обвиняют в нападении Тегеран.

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