Москва, , 01:28 — REGNUM Открытое письмо священников РПЦ в защиту фигурантов «московского дела» опубликовал сайт «Правмир».

"Исполняя пастырский долг печалования о заключенных, мы, священники Русской Православной Церкви, каждый от своего имени, считаем своим долгом выразить убеждение в необходимости пересмотра судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду фигурантов «московского дела», — сказано в обращении от 17 сентября.

В письмо представители РПЦ призывают к тому, чтобы наказание было соразмерно преступлению. Они утверждают, что ряд участников акций протеста в Москве в 2019 г. несправедливо претерпели от российского правосудия и что их нужно освободить.

В частности, в обращении упоминается Константин Котов, приговорённый к четырём годам лишения свободы. Авторы обращения отмечают, что он «не совершил никаких насильственных действий ни в отношении представителей власти, ни других граждан» и при этом наказан слишком жестоко.

По поводу Котова священники отмечают, что все его преступления в заключаются «в заступничестве за других заключённых, при этом исключительно мирными средствами».

Они обращают внимание на то, что у Котова был изъят и использован в качестве вещественного доказательства самодельный плакат с призывом к обмену пленными с Украиной. На плакате были написаны слова «Милосердие — то, к чему мы призываем», принадлежащие протоиерею Александру Меню.

То есть, отмечают священники, «нелепо» оценивать призыв к обмену пленными как призыв к противоправным действиям. Они также подчеркнули, что находятся в «недоумении» из-за того, то судья отказался приобщить к делу, фигурантом которого является Котов, «видеозапись, доказывающую невиновность Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских, которые повторяют друг друга дословно».

«Мы надеемся, что с других фигурантов дела, которые ожидают суда и не обвиняются в насильственных действиях (в частности с Алексея Миняйло, православного человека, активно вовлечённого в социальную и благотворительную работу), будут сняты обвинения, и они окажутся на свободе в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Под обращением подписались более 50 представителей РПЦ. Портал сообщает, что в соцсетях идёт сбор подписей в защиту фигурантов «московского дела».

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Напомним, участник митингов в Москве 2019 г. Котов приговорён к четырём годам лишения свободы как неоднократно нарушавший закон о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований. Миняйло арестован до 27 сентября 2019 г.

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