Москва, , 18:52 — REGNUM Неоднократно нарушавший законодательство о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований Константин Котов осужден Тверским районным судом столицы на 4 года лишения свободы, сообщает «Эхо Москвы».

Константин Котов ранее неоднократно нарушал Кодекс об административных правонарушениях и арестовывался во время проведения несанкционированных митингов и шествий.

Так, в частности, за участие в сходе в поддержку Азата Мифтахова 2 марта 2019 года, за что он был осуждён Никулинским районным судом города Москвы 7 марта 2019 года по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») к штрафу в размере 20 000 рублей. Затем последовал второй эпизод — за участие в сходе «В защиту нового поколения» у здания ФСБ 13 мая 2019 года — осуждён Мещанским районным судом города Москвы 15 мая 2019 года по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 — 6.1 настоящей статьи, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния») к административному аресту на 5 суток.

Затем последовало еще несколько задержаний и административных приговоров — за участие в акции в поддержку Ивана Голунова и против фальсификации уголовных дел, за призыв выйти на Трубную площадь 19 июля 2019 года в связи с недопуском оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, и, наконец, за участие в прогулке после митинга против политических репрессий и за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа 2019 года. Именно после события 10 августа Котов и был задержан правоохранительными органами и помещен под арест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несистемная оппозиция организовала незаконную акцию 27 июля, которая окончилась массовыми беспорядками и задержаниями. Шествие 27 июля, а также последующие мероприятия оппозиции не отличались многочисленностью.

Поводом к их началу послужил отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать так называемых «независимых» кандидатов на выборах в Мосгордуму. Как выяснилось позднее, в подписях, поданных кандидатами, присутствовали многочисленные фальсификации, «мертвые души» и неверно заполненные графы.

Некоторые кандидаты, и в частности Сергей Митрохин, в ответ на отказ в регистрации обратились в суд и были зарегистрированы.

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