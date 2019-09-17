Флоренция, Италия, , 13:42 — REGNUM Экс-премьер Италии Маттео Ренци во вторник, 17 сентября, на своей странице в Facebook объявил о выходе из Демократической партии Италии и о намерении создать собственную центристскую партию.

Маттео Ренци Kremlin.ru

Предполагается, что политик в ближайшее время создаст собственные группы в обеих палатах парламента Италии из числа близких к нему депутатов.

Это сделает Ренци одной из самых влиятельных фигур в итальянской политике, поскольку нынешняя коалиция популистов из «Движения 5 звезд» и либералов из Демократической партии контролирует лишь чуть более 50% мест в парламенте, и правительству придется по каждому вопросу договариваться с Ренци.

«Чего только ни сделаешь ради власти», — иронически прокомментировал выход Ренци из Демократической партии лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

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