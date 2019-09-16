Флоренция, Италия, , 15:29 — REGNUM В октябре 2019 года экс-премьер Италии Маттео Ренци объявит о выходе из Демократической партии и начнет процесс создания собственной политической силы, сообщает Agenzia Italia в понедельник, 16 сентября.

На первом этапе влиятельный экс-премьер создаст собственную группу в национальном парламенте, объединив своих сторонников.

Это позволит ему стать одной из ключевых политических фигур в стране: в настоящее время у коалиции популистов из «Движения 5 звезд» и либералов из Демократической партии лишь чуть более 50% голосов в парламенте, и появление «группы Ренци» заставит коалицию договариваться с ним.

В августе 2019 года Ренци заявил журналистам о предстоящем создании новой, «центристской» партии (в Италии сохраняется традиционное деление политических сил на «левые», в число которых включают и либералов, и «правые», во главе с «Лигой» Маттео Сальвини).

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