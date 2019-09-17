Симферополь, 17 сентября 2019, 11:19 — REGNUM Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов выступает за разделение должностей главы и премьер-министра правительства республики, которые совмещает Сергей Аксёнов. Об этом 17 сентября он сообщил журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что примет любое решение по поводу его дальнейшей деятельности в должности.
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