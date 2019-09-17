Симферополь, , 11:19 — REGNUM Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов выступает за разделение должностей главы и премьер-министра правительства республики, которые совмещает Сергей Аксёнов. Об этом 17 сентября он сообщил журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я сторонник этой идеи, потому что Крым — особый регион, очень политизированный. Мы находимся на передовой политической борьбы, нужно выстраивать взаимоотношения на международной арене, с федеральными органами власти. У нас колоссальное количество разных программ, координация этой работы требует колоссальных усилий. И параллельно нужно заниматься и администрациями, городами — это всё не так просто. Но окончательное решение будет принято позже», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что примет любое решение по поводу его дальнейшей деятельности в должности.

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