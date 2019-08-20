Симферополь, , 13:58 — REGNUM

Если жители Крыма и президент России примут решение о назначении нового руководителя республики, Сергей Аксёнов будет всячески помогать сменщику, если же его решат оставить в должности ещё на пять лет, он намерен работать в том же темпе, что и раньше. Об этом глава региона сообщил журналистам 20 августа.

«Если будет доверие крымчан, придётся также идти работать пять лет, в таком же темпе. Если будут другие решения — буду помогать тем, кто придёт. Всё от крымчан зависит. Президент, в первую очередь, будет принимать решение на основании волеизъявления жителей республики», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 8 сентября 2019 года на полуострове состоятся выборы в Государственный совет Крыма. После парламент республики должен будет избрать главу РК из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.