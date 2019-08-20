Симферополь, 20 августа 2019, 13:58 — REGNUM
Если жители Крыма и президент России примут решение о назначении нового руководителя республики, Сергей Аксёнов будет всячески помогать сменщику, если же его решат оставить в должности ещё на пять лет, он намерен работать в том же темпе, что и раньше. Об этом глава региона сообщил журналистам 20 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 8 сентября 2019 года на полуострове состоятся выборы в Государственный совет Крыма. После парламент республики должен будет избрать главу РК из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.