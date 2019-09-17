Таллин, , 09:17 — REGNUM Эстонии следует оставаться в числе тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией и мнением которых по вопросам взаимодействия с Москвой интересуются другие государства. Такое мнение в интервью программе Välisilm на телеканале ETV высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше», — приводит портал ERR слова главы государства.

Кальюлайд уверена, что её визит в Россию и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в апреле 2019 года, усилили позиции Эстонии.

«Сегодня я чувствую, что, поскольку я и сама внесла свой вклад для того, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то […] я могу высказывать наши мнения — французам или кому угодно — с заметно усиленных позиций», — добавила президент Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Москве прошла встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд и российского лидера Владимира Путина. Одной из главных тем встречи было положение русскоязычного меньшинства в Эстонии и других странах Прибалтики. Также Путин обсудил с Кальюлайд политику блока НАТО и опасения стран Прибалтики по безопасности.

Президент Эстонии высоко оценила свой визит в Москву и встречу с президентом России, которую она назвала «очень хорошей».

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