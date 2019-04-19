Вильнюс, , 14:18 — REGNUM

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, после её переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, согласовывать встречи и действия властей страны с другими прибалтийскими республиками.

«Обычно мы это координируем и действуем объединенно, всегда это более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или прибалтийских стран», — заявил Линкявичюс агентству BNS.

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По его словам, «России выгодно демонстрировать, что нет изоляции», а такие визиты «создают впечатление сотрудничества».

«Диалог не должен становиться своеобразной дымовой завесой для отсутствия изменений, а лишь создания впечатления обычного сотрудничества», — сказал Линкявичюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Эстонии высоко оценила свой визит в Москву и встречу с президентом России. Встречу она назвала «очень хорошей», отметив, что «в особо трудные моменты» ее участники «проявляли взаимное уважение».

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По словам президента Эстонии, в ходе их встречи обсуждались двусторонние вопросы, ситуация на Украине, международные вопросы, тема санкций и «Северного потока». Кальюлайд пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов, встреча которого пройдет в 2020 году.

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