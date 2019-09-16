Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Правительство США считает, что за атакой дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии может стоять Иран. Об этом 16 сентября сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников Белого дома.

Агентство ссылается на переданные официальными лицами спутниковые снимки завода в Абкайке. Хотя ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, характер повреждений указывает на то, что атака была осуществлена не с юга, где расположен Йемен, а с севера или северо-запада, то есть с территории Ирана или Ирака, говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео уже заявил, что за атакой на НПЗ в Саудовской Аравии стоит Тегеран, однако не предъявил никаких доказательств. Иранская сторона отвергает обвинения Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил в Twitter о возможности применения военной силы в отношении виновных в нападении, как только они будут достоверно установлены.

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Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии Абкайк и Хурайс, принадлежащих государственной компании Saudi Aramco, произошли взрывы, в результате чего добыча нефти в стране сократилась почти наполовину. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы.

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