Москва, , 17:34 — REGNUM Атака беспилотных летательных аппаратов на ряд НПЗ в Саудовской Аравии вызвала кардинально разную реакцию в Европе и в США, считает международный обозреватель Издательского дома «КоммерсантЪ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 16 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я внимательно исследовал те отклики, которые поступали из евроатлантического сообщества по поводу этой атаки, — сказал Строкань. — Я обратил внимание на то, как отличаются британские, французские и немецкие заявления от американских. Все говорят о хуситском следе, потому что хуситы уже не первый раз наносили эти удары, они откровенно признались. На этом фоне резким диссонансом выглядит американская позиция, которая говорит, что мы не верим ни в какой хуситский след, а верим в то, что во всём виноват Тегеран».

Из этого, по его мнению, напрашивается следующий вывод — данная провокация будет использована Вашингтоном для того, чтобы снова вернуть в повестку дня иранскую тему, которая, как казалось раньше, ушла вместе с отставкой советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь Майк Помпео возложил вину за атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии на иранские власти. Несмотря на то, что ранее ответственность за случившееся взяли на себя йеменские хуситы, по мнению Помпео, тому «нет никаких доказательств». Более того, от имени США госсекретарь призвал «все страны публично и безоговорочно осудить нападения Ирана».

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