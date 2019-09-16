Брюссель, , 15:26 — REGNUM В Европейской комиссии не стали комментировать появившиеся сообщения о возможности продолжения поставок газа из России в Евросоюз через территорию Украины без заключения нового контракта с Киевом.

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Представитель Еврокомиссии предложил подождать итогов трёхсторонних консультаций с Россией и Украиной, которые должны состояться 19 сентября в Брюсселе.

«Мы не будем комментировать сообщения в СМИ. Но как вы знаете, контракт по транзиту газа заканчивается в конце года, — приводит ТАСС слова представителя ЕК. — Давайте подождём и посмотрим».

Напомним, ранее РБК сообщило, что власти Евросоюза могут предложить России вариант продолжения поставок газа через территорию Украины без подписания нового контракта между Москвой и Киевом: Украина взяла на себя обязательство исполнять европейские энергетические нормы, следовательно, должна выставлять на аукцион свои транзитные мощности, и Газпром может их выкупать.

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Как сообщало ИА REGNUM, действие транзитного газового договора между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года. Новый раунд переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом относительно транзита российского газа после 1 января 2020 года состоится 19 сентября. Однако украинские эксперты полагают, что Еврокомиссия не будет выступать на стороне Киева и скорее склонна «добиваться капитуляции Украины».

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