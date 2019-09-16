Москва, , 14:33 — REGNUM Степень экономической интеграции России и Белоруссии, предусмотренная новыми документами, довольно высока, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя возможную интеграцию России и Белоруссии.

«В частности, введение единой таможенной, финансовой и налоговой системы ограничит возможности Белоруссии зарабатывать на реэкспорте в Россию товаров из третьих стран, и реэкспорте получаемых от России по взаимным ценам товаров.

Да, пока объединение валют и эмиссионных центров не предусмотрено, но возможности для бесконтрольной эмиссии для Минска будут существенно ограничены облегчением для жителей Белоруссии российского рубля.

При этом не упоминаются никакие меры по объединению военных, правоохранительных и внешнеполитических ведомств, возможно, чтобы до поры до времени не провоцировать националистов и Запад.

Но, учитывая соотношение экономик России и Белоруссии, при таком уровне экономической интеграции даже формально независимые органы власти будут действовать в русле решений Москвы.

На фоне этого версия о том, что после своего текущего президентского срока Владимир Путин планирует править как президент союзного государства, начинает выглядеть все более реалистичной.

Проблема лишь в том, что для прочности такого правления центр власти придется перенести в союзные структуры, а полномочия российских органов власти существенно ограничить, как это было в рамках СССР, когда у республики не было до определенного момента ни собственного правительства, ни собственных министерств, роль которых выполняли союзные.

Интереснее всего в этой схеме, конечно, то, что Александр Лукашенко на эти шаги идет, хотя много лет всячески саботировал процесс интеграции. Возможно, это очередная хитрая уловка для получения отсрочки и очередных бонусов от партнера, которые позволят укрепить власть внутри Белоруссии.

Или в рамках Союза он рассчитывает получить высокое положение. Ну, или, он просто мудр, и посчитал, что к неизбежному лучше примкнуть, обеспечив себе надежное будущее, — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие полтора года Россия и Белоруссия планируют создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим и унифицировать учёт собственности.

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