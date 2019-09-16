Москва, , 12:23 — REGNUM Уже в ближайшие полтора года Россия и Белоруссия планируют создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим и унифицировать учёт собственности. Частичное объединение двух экономик двух государств с января 2021 года предполагает экономическая интеграция. План обновления Союзного государства в начале сентября был подписан главами правительств обеих стран, однако его содержание не раскрывалось.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Путин подтвердил отказ от «единого государства» с Белоруссией

Уточняется, что с 2021 года у России и Белоруссии должны появиться общая таможенная и энергополитика — с созданием единых регуляторов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Также российские и белорусские предприятия получат единый доступ к государственным закупкам. С января 2022 года в рамках Союзного государства также должна начаться «согласованная политика» на рынке труда и в сфере соцзащиты.

Как отмечает издание, подобная степень интеграции будет выше, чем в Евросоюзе. И на уровне экономик речь идёт о создании с 2022 года конфедеративного государства. Однако, как подчёркивает издание, вряд ли оно будет полностью равноправным для сторон: экономика РФ в 29 раз больше белорусской.

Также по теме: Премьеры России и Белоруссии обсудили Союзное государство

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа стало известно, что в планах двух России и Белоруссии — интегрировать друг с другом системы идентификации двух государств. Такой шаг позволит гражданам двух государств обслуживаться в банках обеих стран.