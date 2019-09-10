Вена, , 10:32 — REGNUM Австрия находится в самой горячей фазе предвыборной кампании. Исследовательская кампания Karmasin Research&Identity публикует данные об уровне поддержки политических партий на сентябрь.

За Австрийскую народную партию (АНП) бывшего федерального канцлера Себастьяна Курца готовы проголосовать 35% избирателей. 21% поддерживает Социал-демократическую партию, возглавляемую Памелой Рэнди-Вагнер. На третьем месте — Австрийская партия свободы (АПС), лидером которой является Норберт Хофер. Ее поддерживают 20% избирателей.

12% намерены отдать свои голоса за «Зеленых». Либеральную партию NEOS выбирают 9% избирателей, а 1% — левопопулистскую партию Jetzt.

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные парламентские выборы должны состояться 29 сентября. Напомним, правительство Курца, состоявшее из представителей АНС и АПС, было отправлено в отставку в мае 2019 года после полутора лет работы из-за скандала с публикацией компромата на бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Читайте ранее в этом сюжете: Базы данных партии Себастьяна Курца подверглись кибератаке — СМИ