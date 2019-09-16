Москва, , 12:50 — REGNUM Компьютерные игры о войне являются очень опасными, поскольку ребенка с детства приучают к мысли, что нет ничего плохого в том, что ты победил представителя другого государства, заявила 16 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ребенка приучают, что ты ведешь войну, что перед тобой люди в национальной форме стран. Не террористов, а именно государств. Это очень опасно», — сказала Захарова, добавив, что разработчики подобных игр осознают, насколько они опасны.

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По ее словам, то же самое происходит и в современной киноиндустрии где демонстрируется «достаточно легкое и безответственное отношение» к оружию массового уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Больше половины жителей России (58%) убеждены, что компьютерные игры вредны для геймеров. За полезность видеоигр высказались 19% опрошенных.

Негативные последствия видеоигр граждане чаще всего связывают с ухудшением здоровья: возникновение зависимости (26%), ухудшение зрения (23%), негативное влияние на психику (13%), деградация умственных способностей, агрессия (10%).

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