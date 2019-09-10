Москва, , 11:52 — REGNUM Главные любители компьютерных игр в семье — это дети или внуки. Об этом заявили 41% жителей России, в основном, старшего возраста, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Люди в возрасте 25 — 34 лет сказали, что никто из членов их семьи не играет в компьютерные игры (61%). У 34% молодых респондентов есть брат или сестра, которые проводят время за компьютерными играми. Также у 8% опрошенных супруг или супруга играют в видеоигры.

Позитивно относятся к тому, что член их семьи играют в компьютерные игры 26% респондентов, безразлично — 51%. Негативно воспринимают увлечение своих близких видеоиграми 54% граждан РФ.

В опросе 15 августа 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, больше половины жителей России (58%) убеждены, что компьютерные игры вредны для геймеров.

Подробности: Названы негативные последствия от компьютерной игромании