Джакарта, , 11:17 — REGNUM Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что правительство страны намерено улучшить двусторонние отношения с двумя странами, а именно с Россией и США, сообщает информационное агентство Antara.

«Мы пришли к согласию увеличить двусторонние торговые и инвестиционные отношения с Россией. Индонезия и Россия также договорились определить, что препятствует сотрудничеству между двумя странами», — заявил министр торговли страны после 51-го совещания министров экономики стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке (Таиланд).

Кроме того, Россия также выразила заинтересованность в потенциальных инвестициях в развитие инфраструктуры для переноса столицы Индонезии.

По словам министра, стороны также договорились о реализации торгового плана по закупке истребителя Су-35 для Индонезии.

Кроме того, Индонезия также обратилась к России как к крупнейшей экономике Евразийского экономического союза с просьбой поддержать инициативу по формированию торгового соглашения между Индонезией и Евразийским экономическим союзом.

«Наш торговый потенциал с Россией достаточно велик, для этого мы поощряем преодоление торговых барьеров между странами и выступаем за улучшение экономических отношений», — заявил Энггартиасто Лукита.

Издание отмечает, что сотрудничество с Евразийским экономическим союзом также обеспечит преимущества торговли Индонезии с другими странами-членами, такими как Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Тем временем, на встрече с заместителем торгового представителя США, Энггартиасто Лукита обсудил схемы обобщенной системы преференций и вопросы доступа на рынки США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева выразила соболезнование в связи с кончиной бывшего президента Индонезии Бухаруддина Юсуф Хабиби.

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