Джакарта, , 14:14 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева выразила соболезнование в связи с кончиной бывшего президента страны Бухаруддина Юсуф Хабиби, сообщает информагентство Antara.

«Я хотела бы выразить свое глубокое горе семье Хабиби, а также народу Индонезии», — заявила Людмила Воробьева в Джакарте, добавив, что «Бухаруддин Юсуф Хабиби — известная фигура в России».

«Мы знаем его как друга, поэтому мы очень симпатизируем семье и народу Индонезии. Это большая потеря», — отметила посол РФ.

«Я встречалась с Бухаруддином Юсуф Хабиби однажды, и у меня сложилось впечатление, что он очень мудрый и терпимый человек», — заявила Людмила Воробьева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента страны выразила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

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