Канберра, , 09:56 — REGNUM Разведка Австралии заподозрила министерство государственной безопасности Китая в кибератаке на внутренние сети парламента страны, которая произошла в марте 2019 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Вместе с тем отмечается, что власти Австралии не намерены обнародовать результаты расследования, поскольку опасаются ухудшения отношений с КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Новом Южном Уэльсе — одном из штатов Австралии — из-за ряда технических неполадок под угрозой срыва оказались досрочные выборы в федеральный парламент. Правительство тогда не исключило, что это произошло в результате преднамеренной атаки.

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