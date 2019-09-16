Москва, , 08:39 — REGNUM Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, который с 2013 года скрывается в России, «хочет путешествовать, ему хочется разнообразия». Так объяснил желание Сноудена уехать во Францию или Германию адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы гражданина США.

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«Я не вижу ничего плохого в том, что он желает получить вид на жительство или гражданство в какой-то другой стране. Это не означает, что он не любит нашу страну», — приводит «Интерфакс» слова Кучерены.

Напротив, по словам адвоката, Сноудена в России «всё устраивает, он никогда не высказывал недовольство чем-либо», а «наоборот, благодарен России за то, что «она его приняла».

При этом, добавил адвокат, в России бывший сотрудник АНБ находится в большей безопасности, нежели если бы он находился в другой стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эдвард Сноуден неоднократно выражал своё желание получить политическое убежище во Франции. Министр юстиции Франции Николь Беллубе считает, что французские власти должны найти возможность предоставить политическое убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

Добавим, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия никогда не обсуждала вопрос выдачи Сноудена с администрацией президента США Дональда Трампа. Министр подчеркнул, что Москва не вправе выдавать бывшего сотрудника АНБ вопреки его желанию. Лавров добавил, что Сноуден является «хозяином своей судьбы».

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