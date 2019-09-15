Москва, , 01:10 — REGNUM Проживающей на территории России с 2013 года бывший сотрудник АНБ и ЦРУ США Эдвард Сноуден хотел бы переехать во Францию, сообщает France 24 со ссылкой на анонс интервью радиостанции France Inter.

По словам Сноудена, он уже просил ранее руководство Франции о предоставлении ему политического убежища.

«Я подал заявление о предоставлении убежища во Франции в 2013 году при Франсуа Олланде, — рассказал Сноуден. — Конечно, я бы очень хотел, чтобы мистер Макрон предоставил мне убежище».

Ранее экс-сотрудник спецслужб США рассказал о горькой участи американского информатора: «Самая печальная часть этой истории заключается в том, что единственное место, где американский информатор имеет возможность говорить, находится не в Европе, а здесь (в России — прим. ИА REGNUM)».

Напомним, Сноуден приземлился в московском аэропорту Шереметьево 23 июня 2013 года, и с тех пор находится на территории РФ. Москва предоставила информатору временное убежище на год, а затем вид на жительство на три года, продлив разрешение в 2017.

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