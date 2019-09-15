Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Иран не прекратит «плохое поведение», пока не ощутит реальные негативные последствия, в связи с чем необходимо рассмотреть вариант нападения на нефтеперерабатывающие заводы Ирана. Об этом убежденный в причастности Тегерана к атаке на саудовские НПЗ сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил 14 сентября в Twitter.

«Пришло время для США рассмотреть вариант нападение на иранские НПЗ, если они продолжат провокации или увеличат ядерное обогащение», — считает Грэм.

Республиканец также заявляет, что только ощутимые негативные последствия, такие как атака на нефтяные объекты, могут «сломать спину режима».

По мнению Грэма, за действиями хуситов, атаковавших крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод на территории Саудовской Аравии, стоит Иран. Произошедшее, считает сенатор, является еще одним примером того, как Тегеран «наносит ущерб на Ближнем Востоке».

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил об ответственности Ирана за взрывы на НПЗ Саудовской Аравии.

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