Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Вину за атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии, а также еще «почти сто нападений» США возложили на иранские власти. Соответствующие обвинения в адрес Тегерана госсекретарь США Майк Помпео опубликовал 14 сентября в Twitter.

«Тегеран поддерживает почти 100 нападений на Саудовскую Аравию, в то время как Рухани и Зариф притворяются, что ведут дипломатию, — заявил Помпео. — На фоне всех призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки».

Ранее вину за атаку на НПЗ Саудовской Аравии взяли на себя йеменские хуситы, однако, по мнению Помпео, тому «нет никаких доказательств».

От имени США госсекретарь призвал «все страны публично и безоговорочно осудить нападения Ирана».

Напомним, 14 сентября стало известно о взрывах на НПЗ Абкайк и Хурайс в Саудовской Аравии. Источником стала атака десятка беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за инцидент взяли не себя хуситы, соответствующее обращение официального представителя движения опубликовал подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah. Хуситы пообещали продолжать атаки до тех пор, пока Саудовская Аравия будет продолжать военную операцию на территории Йемена.

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