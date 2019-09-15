Вашингтон, , 04:49 — REGNUM США намерены использовать стратегические нефтяные запасы для стабилизации возможных потрясений на рынке нефти, в случае возникновения таковых после взрывов на НПЗ Саудовской Аравии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики США.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

Как следует из сообщения, министр энергетики США Рик Перри готов открыть стратегические нефтяные резервы США для компенсации любых сбоев на нефтяных рынках.

Напомним, в результате атаки хуситов на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии, добыча нефти в стране сократилась почти в два раза. Инцидент может оказать существенное влияние на мировой рынок нефти, поскольку королевство является мировым лидером по экспорту нефти.

Несмотря на то, что хуситы взяли на себя ответственность за инцидент и пообещали продолжить террористические методы борьбы в том случае, если Эр-Рияд не прекратит военные действия на территории Йемена, госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаке Иран и призвал к аналогичным действиях другие страны.

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