Биарриц, Франция, , 01:44 — REGNUM Своим «любимым диктатором» назвал египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси его американский коллега Дональд Трамп, пишет The Wall Street Journal.

Инцидент произошёл в городе Биаррице (Франция) на саммите G7, где Трамп, не увидев ас-Сиси среди египетской делегации, спросил в шутку:

«Где мой любимый диктатор?»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский журналист Боб Вудворд утверждает, что Трамп во время разговора с советником по правовым вопросам Джоном Даудом назвал Ас-Сиси «убийцей».

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