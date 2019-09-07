Анкара, , 19:49 — REGNUM Преподаватель турецкого университета имени Неджметтина Эрбакана, директор Центра ближневосточных исследований доктор Гёкхан Бозбаш опубликовал в турецком новостном агентстве Anadolu Ajansı свою статью под названием «Режим ас-Сиси обращается к временам Мубарака». Он заявил, что египетского президента Хосни Мубарака называли «отцом диктаторов», а для характеристики ас-Сиси теперь нужно использовать более гиперболическую характеристику.

Доктор Гёкхан Бозбаш считает, что Мубарак ориентировался на внутреннюю политику, где полагался на партию и группы элит. Всё-таки решения тогда принимал парламент, а президент страны лишь одобрял их. В противоположность этому, за 6 лет нахождения у власти ас-Сиси, парламенту не было дано право голоса в подавляющем большинстве решений.

По мнению эксперта, в эпицентре какого бы то ни было политического события не оказался вышедший из институтов армии ас-Сиси, он использует ее как внешнеполитический орган, фактически отдав ей Египет. Поэтому уже стоит думать о прозвище, более солидном, чем «отец диктаторов». При этом, несмотря на выстраивание жёсткой вертикали власти, ас-Сиси смог получить поддержку США и ЕС.