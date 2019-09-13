Ростов-на-Дону, , 17:25 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской областиСергей Косинов намерен вступить в борьбу за пост сити-менеджера донской столицы.

О своём намерении принять участие в конкурсе народный избранник сообщил на пресс-конференции. Подать документы депутат планирует 20 сентября.

ИА REGNUM ранее сообщало, что имя нового сити-менеджера Ростова-на-Дону станет известно 18 октября. Конкурс на замещение должности ростовского сити-менеджера будет проведён за неделю — 11 октября 2019.

Прежний градоначальник Виталий Кушнарёв досрочно покинул руководящую должность в конце апреля текущего года.