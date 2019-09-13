Симферополь, , 15:32 — REGNUM Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил в Симферополе личному составу нового главу МВД Крыма Павла Каранду. Об этом 13 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Павел Каранда имеет большой опыт управленческой работы и пользуется заслуженным авторитетом среди личного состава. Это грамотный и принципиальный руководитель, внимательный, ответственный — настоящий профессионал», — отметил Колокольцев.

По его словам, республиканскому министерству внутренних дел уделяется особое внимание, и на федеральном уровне сделано многое для того, чтобы организовать работу максимально эффективно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее указом президента РФ Павел Каранда был утверждён в должности министра внутренних дел Крыма. Его предшественник Олег Торубаров освобождён от должности 11 июля.

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