Симферополь, , 12:24 — REGNUM На посту министра внутренних дел Республики Крым утвердили уроженца Омска Павла Каранду. Об этом ИА REGNUM 8 сентября сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Указом президента РФ Павел Каранда утверждён в должности министра внутренних дел Крыма», — отметили в МВД.

Павел Каранда родился в Омске, окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. С 1985 по 2002 год работал на различных должностях в уголовном розыске и управлении по организованной преступности. В 2011 году занял должность заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Вологодской области. С 2013 года являлся заместителем начальника УМВД России по Вологодской области — начальником полиции. В 2016 году указом президента РФ Каранда был назначен заместителем министра внутренних дел по Республике Крым — начальником полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля был освобождён от должности министра внутренних дел Крыма генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров. В социальных сетях сообщалось о возбуждении против него уголовного дела и заключении под домашний арест на Алтае, однако официального подтверждения эта информация до сих пор не получила.

Об этом: Начальник крымского управления МВД снят с занимаемой должности