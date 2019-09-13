Москва, , 10:17 — REGNUM Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, два года назад отправился с семьей в Черногорию, вопреки запрету. Допустившие это должностные лица понесли дисциплинарное наказание, сообщает 13 сентября «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку. Выяснилось, что чиновники, которые разрешили Смоленкову поехать на отдых в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет российским госслужащим выезжать в эту страну.

«Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля, — сказал источник. — Некоторые из них понесли наказание — вплоть до увольнения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ сообщили, что в 2017 году спецслужбы США якобы отозвали из России «одного из самых ценных агентов», который «добился высокого поста в правительстве РФ». Позже появилась информация, что речь может идти об Олеге Смоленкове.

В Кремле подтвердили сведения о работе гражданина РФ Олега Смоленкова в администрации президента РФ. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Смоленков был уволен внутренним распоряжением несколько лет назад, при этом его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей

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