Москва, , 17:15 — REGNUM Российская Федерация запросила у властей США по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого американские СМИ называют «главным американским информатором» в Кремле. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова рассказала, что Смоленков, будучи гражданином Российской Федерации, исчез на территории Соединенных Штатов вместе со своей семьей — также гражданами России. По данному факту в России сразу же было возбуждено уголовное дело.

При этом Захарова напомнила, что Смоленков с семьей пропал два года назад, и американские СМИ стали вбрасывать информацию об этом деле только сейчас.

Она подчеркнула, что все эти вбросы надо тщательно изучить и ещё раз проверить.

На Смоленской площади считают что этот запоздалый «шпионский скандал» направлен исключительно против президента США Дональда Трампа, так как в Соединенных Штатах началась электоральная кампания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские СМИ распространили информацию, что американская разведка вывезла из России своего «главного агента» после того, как президент Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома министра иностранных дел России Сергея Лаврова и бывшего тогда послом РФ в США Сергея Кисляка. В Ленгли испугались, что Трамп ненароком сдаст главного американского информатора в Кремле и организовали его эвакуацию. Его имя не называлось.

Но российские СМИ вычислили, что речь идет об Олеге Смоленкове, который работал в аппарате правительства России, а также в администрации президента России.