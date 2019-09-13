Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес якобы приказывал «затопить» США кокаином, об этом говорится в подготовленном американским управление по борьбе с наркотиками докладе, пишет El Mundo.

В отчеты утверждается, что Чавес якобы собрал в 2005 году в своей резиденции людей, связанных с разведкой, чтобы приказать им «бороться с США, затопив страну кокаином».

Ведомство основывает свои сведения в том числе на показаниях одного из присутствующих на той встрече. В документе говорится, что данный человек в это время был судьей в Венесуэле.

Напомним, Уго Чавес скончался после продолжительной болезни 5 марта 2013 года вследствие тяжелого онкологического заболевания. Чавес был президентом Венесуэлы с 1999 по 2013 год, главой Единой социалистической партии Венесуэлы с 2007 по 2013 год.

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