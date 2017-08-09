США ввели санкции против брата Уго Чавеса

Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Минфин США ввёл новые адресные санкции против чиновников и организаций Венесуэлы. Соответствующий документ опубликован 9 августа на официальном сайте американского ведомства.

В санкционный список Вашингтона дополнительно включены 30 физических и более 40 юридических лиц. В том числе санкции введены в отношении Адана Чавеса — брата покойного венесуэльского лидера Уго Чавеса.

Напомним, в конце июля Вашингтон ввёл персональные санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Главе республики закрыт въезд в США, а все активы и счета в Соединённых Штатах, если таковые есть, замораживаются.

В заявлении Белого дома президент Венесуэлы был назван «диктатором», который провёл «лживые» выборы и захватил власть. Состоявшиеся в стране выборы в Конституционную ассамблею в администрации президента США охарактеризовали как «серьёзный удар по демократии».

Сам Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что гордится санкциями со стороны «императора» Дональда Трампа, так как они, по его мнению, являются свидетельством «беспомощности» Вашингтона.

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