Анкара, , 09:13 — REGNUM Узбекистан направил официальное обращение о членстве в секретариат Совета сотрудничества тюркоязычных стран. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Daily Sabah.

По его словам, документы о членстве переданы в Ташкент, и процедура официального вступления завершится в ближайшее время. Кроме того, в качестве страны-наблюдателя в Совет планирует вступить Туркмения, добавил Чавушоглу.

Он отметил, что 19 сентября в Будапеште состоится открытие офиса Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в котором примут участие министры иностранных дел стран-участниц совета.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос вступления в Совет сотрудничества тюркоязычных стран.

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