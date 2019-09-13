Париж, 13 сентября 2019, 08:38 — REGNUM Демонстрация адвокатов, врачей, пилотов и других представителей различных профессий против пенсионной реформы запланирована на понедельник, 16 сентября, в Париже, сообщает Le Figaro.
«Мы ожидаем чрезвычайно сильную мобилизацию», — заявила Кристиан Ферал-Шуль, глава национального совета адвокатов, подтвердив свое решительное несогласие с некоторыми пунктами реформы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп обнародовал план будущей пенсионной реформы. Ожидается, что она вступит в силу в 2025 году. Переходный период составит ещё 15 лет.
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